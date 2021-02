Lista Sansa: "I fondi del Rcovery fund per l'equità sociale"

Liguria - “Come lista Sansa Presidente chiediamo che il 50% dei fondi del Recovery Fund siano distribuiti paritariamente sulle azioni che si rivolgono alla vita quotidiana di uomini e donne con particolare attenzione alla questione dell’occupazione femminile.” questa è la proposta della consigliera regionale Selena Candia.



Seguendo l’iniziativa di livello nazionale promossa dall’associazione “Il Giusto Mezzo” alla quale la Lista Sansa ha deciso di aderire, verrà chiesto in Consiglio regionale che sia discusso il tema della qualità del lavoro dell’occupazione femminile in modo da contrastare discriminazioni di genere e molestie.



“I fondi del Recovery Fund destinati all’Italia e quindi alle Regioni non potranno prescindere da progetti e azioni destinate alle donne che sono la maggior parte delle persone che lavorano nella sanità, nel sociale, nella scuola e nelle imprese a più alto tasso di innovazione e che rischiano la segregazione lavorativa, sociale, economica ed esistenziale.” conclude Candia.