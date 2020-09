Linea Condivisa: "Cultura, imprenditori e società civile sono con noi"

Liguria - "Decine di donne e uomini della società civile, dell’imprenditoria, del mondo della cultura e dello spettacolo, del mondo accademico e della sanità si schierano per Linea Condivisa alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre prossimi.



Persone che guardano con attenzione agli accadimenti politici degli ultimi anni, ma anche alla designazione del candidato presidente Ferruccio Sansa e alla capacità di elaborazione politica di Linea Condivisa su sanità, ambiente, diritti, trasporti, lavoro e cultura. Hanno deciso in autonomia di schierarsi e di dare indicazioni di voto per una lista civica e di sinistra, a sostegno di Sansa presidente. Lo hanno fatto con entusiasmo e partecipazione, sposando una parola chiave che è anche nel nostro logo: “condivisione”. Una scelta non a favore di una candidata o di un candidato piuttosto che un altro, ma a sostegno di una forza politica, della sua identità e delle sue idee.



È necessario schierarsi, se si vuole tentare fino all’ultimo di liberare la Liguria dal giogo di Toti e del governo a trazione leghista. Non serve un voto contro di loro, serve un voto per garantire il programma di Linea Condivisa".





Linea Condivisa