Liguria popolare, Costa: "Anziani più sicuri nelle strutture assistenziali"

Liguria - “Basta violenza sugli anziani, grazie alla proposta approvata ieri in Commissione sanità, presieduta dal collega Matteo Rosso”. Lo scrive in una nota Andrea Costa di Liguria popolare che prosegue: “Entro gennaio 2019 tutte le strutture sanitarie per anziani dovranno dotarsi di un impianto di videosorveglianza interno, sia per gli spazi comuni che per le stanze dei degenti. Una tutela per i pazienti, per i dirigenti e per tutto il personale delle strutture. Sono molto felice che la commissione abbia lanciato questo segnale netto e chiaro contro la violenza su soggetti particolarmente deboli come gli anziani ricoverati. Un risultato molto importante, una vittoria della civiltà”.