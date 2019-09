Legge elettorale, flash mob in aula. E su voto De Paoli si defila dalla maggioranza

Liguria - Con 17 voti a favore (Boitano, passato nelle scorse ore dal centrosinistra al misto, e la maggioranza, escluso Giovanni De Paoli della Lega, che si è astenuto) il Consiglio regionale ha approvato la Proposta di deliberazione 107 presentata da Franco Senarega (Lega Nord Liguria-Salvini) e sottoscritta anche da Angelo Vaccarezza (FI) sulla “Abrogazione delle disposizioni sull'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale in collegi plurinominali nell'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica”.

I consiglieri di Pd, Movimento5Stelle e Rete a Sinistra hanno abbandonato l’aula prima del voto. Il quesito referendario abroga le disposizioni del sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica concernenti l’attribuzione dei seggi in collegi plurinominali con metodo proporzionale. La nuova normativa attribuisce tutti i seggi per la Camera e per il Senato in collegi uninominali, in ciascuno dei quali risulta eletto il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti. A tal fine sono interessati dalle abrogazioni le disposizioni contenute nel testo unico per l’elezione della Camera (Dpr 361/1957), nel testo unico per l’elezione del Senato (d.lgs. 533/1993) e nella legge 51/2019 , cioè la vigente delega per la revisione dei collegi sia plurinominali sia uninominali che, a seguito dell’intervento abrogativo, costituirebbe lo strumento per la determinazione dei collegi uninominali. Si tratta di un unico quesito che investe in modo omogeneo il sistema elettorale di Camera e Senato con l’abrogazione della parte proporzionale con la conseguente estensione del sistema maggioritario in collegi uninominali.

Il Consiglio ha respinto gli emendamenti presentati dalla Rete a Sinistra&liberaMENTE Liguria e Pd con il voto contrario di Giovanni Boitano (Gruppo misto) e della maggioranza, eccetto Giovanni De Paoli (Lega Nord Liguria Salvini), che non ha partecipato al voto.

I consiglieri di Pd, Mov5Stelle, Rete a Sinistra &liberaMENTE Liguria, dopo la prima votazione degli emendamenti hanno abbandonato l’aula per protesta.



Non è mancato il momento 'flash mob', con lo srotolamento in aula di un tappeto verde e cartelli recitanti 'La Liguria non è Pontida'. “Una protesta contro l'ennesimo testo illegittimo della Giunta Toti, che senza alcun rispetto per i moniti di illustri costituzionalisti, ha deciso di impegnare tempo e denaro di questa Assemblea legislativa per far passare una legge elettorale sbagliata nel merito e nella stesura del testo, che la Corte Costituzionale sicuramente casserà. La maggioranza, seguendo gli ordini di Salvini, ha calpestato il parere negativo della I Commissione. I sudditi del 'Capitano' non hanno gradito: non amano che si ricordi ai cittadini la loro sudditanza al partito che da Pontida detta anche l'agenda ligure. Abbiamo toccato un nervo scoperto", ha spiegato la capogrupo pentastellata Alice Salvatore. “Siamo oltre il dilettantismo politico e giuridico – ha commentato per Rete a Sinistra Gianni Pastorino ma purtroppo, in una situazione del genere, la pochezza politica della Lega e dei suoi alleati rischia di portare il Paese nel caos. Crediamo sia giusto non solo rifarsi alle valutazioni dei costituzionalisti, ma anche, nei prossimi mesi, informare la gente sul senso di questa proposta-truffa e quindi su cosa significhi oggi votare Lega”. Pastorino ha parlato anche di “gestione autoritaria dell’aula, che la dice lunga su quanta cura abbiano della democrazia la Lega e i suoi alleati. Siamo alla reiterata forzatura, con l’impossibilità di discutere i nostri emendamenti: 5 minuti per presentare 20 emendamenti e votarli in un'unica soluzione a prescindere dal contenuto”. Il Pd ha parlato di “ennesimo atto di sottomissione di Toti a Salvini che non serve a nulla. Toti è sempre più irrilevante come del resto il suo "partito" che viaggia serenamente verso lo 0,8%. Abbiamo infine capito che questa maggioranza che promuove un referendum sulla legge elettorale nazionale, non ha alcuna intenzione di cambiare la legge elettorale regionale togliendo il listino e inserendo la doppia preferenza di genere. Altrimenti Toti non avrebbe aperto un indecoroso mercato della vacche promettendo posti sul listino a tutto spiano per far tornare i conti della sua maggioranza. Di questo passo però Toti avrà bisogno di due o tre listini per far fronte alla mole di promesse che ha fatto. Una pagina nera per il Consiglio regionale della Liguria”.



“Chi prende un voto in più deve poter governare il Paese. L’Assemblea legislativa della Liguria oggi pomeriggio ha approvato la proposta di deliberazione della Lega per il referendum che abolisce la parte proporzionale della legge elettorale per dare finalmente la concreta possibilità a 60 milioni di cittadini di scegliere da chi essere governati. Obiettivo raggiunto. Siamo soddisfatti perché non se ne può più di inciuci e Governo delle poltrone, ma occorre rispettare la reale volontà del popolo italiano”. Questa l'opinione del capogruppo regionale della Lega Franco Senarega. Così infine Andrea Costa e Gabriele Pisani di Liguria popolare: “Gli elettori hanno bisogno di chiarezza. Questa chiarezza per Liguria Popolare oggi significa votare sì alla proposta di chi chiede di interpellare il popolo affinché, come chiede la Lega, possa esprimersi su questo specifico argomento. Seppur restiamo convinti dell’utilità di una quota proporzionale. Se il meccanismo previsto dalla nostra costituzione porterà a un referendum non avremo paura di prendere posizione – concludono - . Pertanto ora, con la consueta chiarezza, diciamo tre cose: siamo favorevoli a dare la possibilità al popolo di esprimersi, concludiamo subito polemiche e discussioni su questo tema e, infine ma più importante, ritorniamo immediatamente a parlare di futuro dei nostri figli e dei nostri anziani, di infrastrutture, di occupazione”.