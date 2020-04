Lega giovani, al via l'iniziativa social #rEstateInLiguria

Liguria - In questi giorni di immobilismo forzato, la Lega Giovani Liguria lancia una nuova campagna social per richiamare l’attenzione su un settore fortemente compromesso dal coronavirus quale quello del turismo.



Con l’iniziativa #rEstateInLiguria, i giovani leghisti intendono mettere al centro del dibattito il comparto turistico che, per la nostra regione, corrisponde all’8% del PIL.

Questa semplice iniziativa è volta, da una parte - e nella speranza che la pandemia termini presto - a sostenere gli operatori turistici della Liguria invitando a trascorrere le vacanze nei nostri bellissimi territori; dall’altra a chiedere al Governo, per mezzo dei nostri rappresentanti, provvedimenti seri a favore di questa categoria con la previsione di stanziamenti a fondo perduto.