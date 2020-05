Lega, deputati liguri: "Sanatoria migranti preoccupante, si diano aiuti a giovani e disoccupati"

Liguria - “La sanatoria sui lavoratori irregolari, proposta da una parte della maggioranza giallorossa e rilanciata oggi dal presidente Inps Tridico, è preoccupante. Abbiamo migliaia di aziende, di piccole e piccolissime imprese che chiedono liquidità per riaprire e il governo pensa a regolarizzare gli immigrati. Pensi piuttosto a fornire aiuti concreti a settori allo stremo come il turismo, la pesca, l’agricoltura, la floricoltura in particolare, anche studiando forme di reclutamento di forza lavoro sui territori con priorità ai disoccupati e ai giovani, magari studenti, che potrebbero dare un supporto alle proprie famiglie oggi in difficoltà. Con la comunicazione folle di queste settimane e l’allestimento di traghetti per la quarantena degli immigrati, gli sbarchi sono aumentati del 400%: l’Italia non può diventare un campo profughi e gli italiani un popolo di disoccupati”. Lo dichiarano i deputati della Lega Edoardo Rixi, Flavio Di Muro, Sara Foscolo e Lorenzo Viviani.