Lega: "Solidarietà alle attività che per colpa del Governo rischiano di chiudere definitivamente"

Liguria - "Esprimiamo la nostra solidarietà a tutte quelle attività che con quest'ultimo Dpcm vedono svanire ogni speranza di ripresa per le loro economie, ma che soprattutto rischiano di chiudere a causa delle ulteriori restrizioni del Governo".

Lo afferma il gruppo spezzino della Lega in consiglio comunale, che aggiunge: "Tutte le attività come quelle della ristorazione hanno adottato le giuste misure per contrastare la diffusione del Covid-19, applicando le linee guida e i protocolli stabiliti a livello nazionale, ma nonostante questo dovranno chiudere alle 18. Altre invece dovranno proprio chiudere come ad esempio le palestre. Il distanziamento sociale e le giuste precauzioni sanitarie devono essere adottate da tutti noi e compito del Governo dovrebbe essere quello di mettere in campo soluzioni mirate senza piegare la nostra economia già abbastanza penalizzata”. E ancora: “Si doveva agire in tempo utile e creare alternative per incrementare i servizi di trasporto pubblico - conclude la Lega- invece all'inizio della seconda ondata ci troviamo di fronte ancora ad un Governo impreparato che pretende sacrifici enormi senza darci i mezzi per applicarli".