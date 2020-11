Lega: "In Liguria coinvolgiamo le opposizioni, non come Conte"

Liguria - “Oggi l’Ufficio di Presidenza integrato, che coordina e propone i temi da discutere in consiglio regionale e di cui fanno parte i capigruppo, ha deciso di chiedere che in occasione della prossima riunione dell’Assemblea legislativa della Liguria venga discussa anche la situazione della sanità ligure e l’emergenza coronavirus sul territorio”.

Lo ha riferito oggi il capogruppo regionale Stefano Mai (Lega).

“Per il prossimo consiglio regionale sono previste le surroghe dei consiglieri - ha spiegato Mai - poi ci sarà il dibattito sul programma della giunta e quindi abbiamo proposto che venga discussa a oltranza la tematica sull’emergenza Covid-19 come richiesto dalle minoranze.

A differenza di quanto è accaduto a livello nazionale con il Governo Conte, in Regione Liguria vogliamo coinvolgere i rappresentanti delle opposizioni e in modo costruttivo, con la massima trasparenza, intendiamo fare fronte comune nella lotta al coronavirus nell’interesse della nostra comunità”.