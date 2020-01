Lega, Fratelli d'Italia e Popolari: i nomi in corsa per una candidatura

Liguria - Mentre il centrosinistra attende le mosse del Partito democratico e del Movimento cinque stelle per comprendere quale sarà il perimetro della coalizione e quale il possibile nome del candidato, nel centrodestra iniziano a delinearsi le formazioni che potrebbero scendere in campo per il rinnovo del consiglio regionale.

Stabilito che il candidato governatore sarà Giovanni Toti, da ieri pare certo che non sarà inserito sulla scheda il simbolo di Cambiamo (si è scelto di prediligere la lista del presidente, come in Emilia-Romagna, dove peraltro il partito totiano non ha certo collezionato un exploit), ma è ancora presto per ipotizzare i nomi che faranno parte delle liste afferenti all'area moderata totiana e a Forza Italia, ancora non precisamente definite.



Iniziano a diradarsi, invece, le nebbie che avvolgevano i nomi dei possibili candidati consiglieri degli altri partiti del centrodestra.

La Lega ricoprirà certamente un ruolo da protagonista e per quel che riguarda il territorio spezzino sono diverse le alternative in campo.

Dal capoluogo i nomi ritenuti più papabili sono quelli degli assessori Gianmarco Medusei e Lorenzo Brogi. Il primo fui capace di ottenere 582 preferenze alle amministrative del 2017 e sarebbe intenzionato a misurarsi anche con le urne regionali. Quasi automatica la possibile investitura di Brogi, che di voti ne prese 441 e che alle spalle ha anche un mandato da consigliere comunale di opposizione.

La segreteria, per quel che riguarda la Val di Vara, sembra intenzionata a non puntare più sull'attuale consigliere Giovanni De Paoli, con il quale i rapporti sono da tempo compromessi, e parrebbe pronta a virare sul giovane Filippo Ivani.

Dalla Val di Magra rimbalza con forza il nome di Giulia Giorgi, assessore comunale spezzina sostenuta dalla senatrice Stefania Pucciarelli, ma non è da meno quello di Costantino Eretta, vicensidaco di Sarzana che non ha mai smentito le insistenti voci di candidatura che circolano sul suo corso. E' tramontata, invece, qualunque ipotesi di inserimento nella lista per Stefano Torri che ha pubblicamente dichiarato di voler continuare a fare l'assessore.



Si resta nell'alveo degli assessori comunali sarzanesi per trovare un altro nome che potrebbe essere inserito nella lista dei candidati consiglieri. Si tratta di Roberto Italiani, esponente di Liguria popolare. Il leader dei popolari liguri, Andrea Costa avrebbe invece un posto assicurato nel listino del presidente, così come l'assessore uscente Gianni Berrino.



Da un esponente di Fratelli d'Italia a un altro, alla Spezia si fa un gran parlare della candidatura di Sauro Manucci: sarebbe lui il nome di punta sul territorio spezzino del partito di Giorgia Meloni per le regionali della prossima primavera.