Lavoratori mensa in agitazione, bagarre in consiglio regionale

Liguria - “La tutela dei lavoratori è un obiettivo comune, tant’è che la clausola sociale è già nel bando. Tuttavia, alla luce delle ulteriori richieste illustrate oggi e degli ulteriori elementi di valutazione emersi in relazione ai bandi pubblicati da altre amministrazioni, ritengo sia indispensabile un ulteriore approfondimento tecnico degli uffici in tempi molto rapidi. Io sono disposta a chiedere la revoca del bando di gara ma le cose si fanno se hanno senso. Ci sono limiti giuridici invalicabili”. Così la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale ha risposto in aula dopo la protesta di lavoratori e sindacati in relazione alla gara per l’affidamento del servizio di ristorazione ospedaliera.

“Ritengo che oggi sia stato fatto un passo avanti – ha aggiunto Viale rivolta a lavoratori e rappresentanti sindacati -. Alcune richieste sono già state accolte nel bando, altre no. Siccome oggi sono emersi esempi di altre amministrazioni che hanno superato questi ostacoli, ritengo utile un confronto ulteriore per valutare, alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza consolidata, un’eventuale revoca del bando, possibile fino al 9 marzo, o ulteriori modifiche in accoglimento delle vostre richieste. Sarebbe sbagliato fare promesse che poi si rischia di non poter mantenere. Mi preme aggiungere che tutte le altre procedure che coinvolgono i lavoratori addetti ai servizi esterni non hanno

mai rilevato le criticità occupazioni sollevate. Ad esempio l’assistenza infermieristica al Carcere di Marassi o la precedente gara per la ristorazione al Gaslini, al Galliera, in Asl3, Asl4 e Asl1 che ha coinvolto complessivamente più di 400 lavoratori”.

Rispetto a quanto riportato dalle opposizioni, l’assessore Viale precisa inoltre che “non ho mai abbandonato l’aula, non è mio costume. Sono uscita dopo il presidente Piana, che aveva dichiarato la sospensione della riunione”, ha concluso.

Ecco le parole di Italia Viva e Linea Condivisa. “E’ di una gravità inaudita che la Giunta regionale abbia bandito una gara per l’affidamento del servizio della ristorazione ospedaliera rivolto ai degenti, ai loro parenti e ai dipendenti del San martino, ASL2, ASL5 e asp Brignole per un importo complessivo di 151 milioni € e che convochi solo oggi i sindacati” dichiarano Juri Michelucci e Valter Ferrando di Italia Viva”.

“È preoccupante - scrivono - che per un bando di tale portata i sindacati non siano stati sentiti in prima battuta ma solo oggi e che molte delle richieste di modifica fatte, a favore della tutela occupazionale attraverso l’inserimento della clausola sociale e della regolazione dei subappalti che permetterebbe servizi di maggiore qualità per tutti gli utenti, siano state accolte solo parzialmente. Riteniamo quindi fondamentale il confronto con le parti sociali affinché si possa arrivare a migliorare ulteriormente il bando salvaguardando in primis le centinaia di posti di lavoro a cui oggi la ristorazione ospedaliera si rivolge. Auspichiamo quindi il ritiro del bando in corso in scadenza il 9 marzo e che si riparta nuovamente insieme alle associazioni sindacali affinché si possano tutelare i posti dei 250 lavoratori che da anni prestano servizio presso le aziende ospedaliere. Si sottolinea peraltro che tale bando potrebbe essere preso come bando pilota per l’affidamento di altri servizi regionali ed è quindi necessario che sia fatto nel miglior modo possibile”.



Linea Condivisa e opposizioni si affiancano alle richieste di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UilTucs e chiedono il ritiro del nuovo bando di gara che non prevede la clausola sociale per tutti i 250 lavoratori attualmente impiegati. “Un bando da 158 milioni di Euro, sul quale ancora una volta registriamo un atteggiamento negativo da parte dell’assessore Viale. Un bando pubblicato sotto Natale: sarà un caso? E senza una vera concertazione con le organizzazioni sindacali, e in cui non è prevista la clausola sociale per tutti i 250 lavoratrici e lavoratori impiegati da anni nel settore. Dopo anni di proroghe viene aggredito il livello occupazionale. Superficialità procedurale o precisa scelta politica del centrodestra? – denunciano il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino e il vicecapogruppo Francesco Battistini -. Una vergogna senza precedenti, uno schiaffo in faccia a lavoratori che percepiscono stipendi molto bassi. Peggio ancora: l’assessore prima nega la realtà, affermando di non aver escluso la clausola sociale per tutti i lavoratori, dopodiché, di fronte alle legittime contestazioni, abbandona l’aula. Messa alle corde, la giunta dimostra di non reggere il confronto e fugge”.

“Come Line a Condivisa chiediamo l’immediata revoca del bando di gara, la ripresa del dialogo con le parti sociali, l’emanazione di un nuovo bando che tenga conto della difesa occupazionale per tutti i dipendenti oggi impiegati nel settore, e quindi il rispetto dei CCNL firmati dalle principali organizzazioni sindacali – evidenziano Pastorino e Battistini - . Prendiamo atto: questa mattina la discussione con i sindacati è finalmente partita, ma il vulnus resta: fino ad oggi le parti sociali sono state escluse. Quest’oggi il sindacato ha offerto un quadro coerente: altre amministrazioni pubbliche hanno utilizzato questi criteri nelle proprie gare, perché stavolta, improvvisamente, non si può fare? – concludono Pastorino e Battistini -. Ribadiamo la richiesta di ritiro del bando e chiediamo formalmente che sia subito convocato un confronto con le parti sociali. Se tale confronto non ci sarà, la prossima volta saremo ancora a fianco della protesta dei lavoratori”.