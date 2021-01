La senatrice M5S: "Ignobili commenti sulla neonata. E Rixi rincara buttandola in politica"

Liguria - "I commenti comparsi sotto un post del presidente della Regione Liguria sulla prima bambina nata in Liguria sono ignobili, di una infinita bassezza e ignoranza. Purtroppo, questo orrido spettacolo non bastava: ad aggiungerci il carico ci ha pensato la politica nella persona del deputato Edoardo Rixi, che ha cavalcato la polemica affermando che quella bambina, nata da mamma nigeriana, non è ligure".

Così, la senatrice ligure del Movimento 5 Stelle Elena Botto.



"Tra l'altro Rixi, mentre da una parte la butta sul 'prima gli italiani', dall'altra - aggiunge Botto - non dice una parola contro quei commenti razzisti. Quella piccola e i suoi genitori non meritano robaccia del genere in questo giorno così speciale: è nata una bimba, una nuova vita e per questo oggi è un giorno unico e incredibile al di là di qualunque lingua, colore, religione o nazionalità".