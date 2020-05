La politica litiga (anche) sulle spiagge. Le opposizioni: "No a ingresso a pagamento"

Liguria - Dunque se tutto andrà bene la curva dei contagi continuerà a scendere, si potrà tornare in spiaggia. Ma, almeno per quest'anno, non sarà il mare a cui siamo abituati. Lo dice chiaro e tondo l'Inail che ha redatto, in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità e il Comitato tecnico scientifico, il "Documento tecnico sull’analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia" che Cds vi ha proposto ieri (leggilo qui). Misure, anzi consigli come ha voluto specificare il presidente Toti ieri sera, che hanno fatto il giro d'Italia e della Liguria, mettendo ancora una volta uno contro l'altra le diverse fazioni.



L’assessore al Demanio Marco Scajola affermava ieri sera che il Governo deve stanziare risorse straordinarie per i Comuni per la gestione delle spiagge libere. "Lo abbiamo chiesto in un documento votato all’unanimità in Conferenza delle Regioni il 23 aprile scorso ma non abbiamo ancora avuto alcuna risposta. Evidentemente il nostro messaggio non è arrivato in modo forte a destinazione e quindi è indispensabile ribadirlo”. Nel pomeriggio aveva preso la parola il Gruppo regionale del Partito Democratico chiedendo al Presidente della Regione Toti di aprire un confronto per gestire l'allestimento e l'apertura dei bagni marini e delle spiagge di pubblica balneazione. "Le linee guida Inail per la gestione dei bagni marini vedono un confronto serrato tra Governo e rappresentanti di categoria, in modo da fornire chiare indicazioni che auspichiamo giungano al più presto. In ugual modo la Regione deve aprire un confronto serio con le associazioni dei bagni marini, i rappresentanti del turismo e i sindaci. Come Gruppo PD chiediamo anche di affrontare il tema in Commissione III con l'assessore competente e attraverso le audizioni di tutti i soggetti coinvolti. Molte sono le proposte che vari Comuni hanno avanzato per gestire le spiagge libere ed è evidente che i sindaci non possono essere lasciati soli, perché la gestione dei flussi è un elemento centrale in termini di contenimento del contagio e i costi di queste gestioni non possono essere lasciate in carico agli Enti Locali. La Regione Emilia Romagna ha messo a disposizione cinque milioni di euro per questo comparto, dopo un confronto con gli addetti ai lavori". Il PD aveva avanzato la proposta di ricalibrare i fondi europei già destinati alla Regione, in modo da predisporre il massimo supporto all'economia, al netto di quanto il Governo nazionale sta decretando in termini di aiuti economici. "Il presidente Toti e la Giunta regionale ascoltino i territori e rapidamente convochino un tavolo di lavoro, perché il proclama "apriamo, apriamo" può essere utile solo se gestito seriamente. Consideriamo sbagliata la proposta di Toti di far pagare l'ingresso alle spiagge libere: si tratterebbe di una privatizzazione ulteriore degli arenili. Se serve un presidio di sorveglianza per verificare il rispetto delle norme di sicurezza, il costo di tale servizio non ricada sugli utenti".



Ai 'dem' aveva fatto da contraltare il senatore della Lega e vicepresidente della Commissione Industria e Turismo a Palazzo Madama Paolo Ripamonti: "In queste ore stiamo assistendo a un dibattito surreale, con un Pd ligure che, invece di battere i pugni sul tavolo del proprio esecutivo, chiede alla Regione di aprire l’ennesimo tavolo di confronto. Non è più tempo di ipotesi. Prendiamo atto che, dopo mesi di attesa di regole certe sul come ripartire, le informazioni, arrivate finora, stanno allarmando e non poco gli imprenditori balneari e non sappiamo se si sia tenuto conto della peculiarità delle singole regioni. Nessun balzello poi sulle spiagge libere perché il rischio, come spesso accade in Italia, diventi da straordinario a ordinario e soprattutto nessuno scaricabarile sui sindaci, autentici muli da soma in quanto a responsabilità nelle emergenze, che non possono lasciati soli anche nel controllo degli arenili. Chiediamo al governo che venga messa in campo una task force, sull’esempio delle Spiagge sicure, per il presidio delle spiagge libere senza oneri né per i turisti né per i Comuni, che non possono di certo usare i già carenti corpi di Polizia municipale o ricorrere all’utilizzo di stewart che non avrebbero nessuna facoltà di sanzionare eventuali comporta mententi non a norma".



Critiche alla Regione anche dal consigliere regionale Fabio Tosi: "Otto settimane pressoché chiusi in casa, senza poter vedere amici e compagni di scuola. Privati delle gioie più elementari come andare al campetto, tirare calci a una palla in piazza, festeggiare un compleanno o farsi una passeggiata concedendosi un gelato. E nella stragrande maggioranza dei casi, dopo aver fatto i compiti e le lezioni online, privati anche della possibilità di dare sfogo all'energia accumulata perché senza un giardino o comunque senza uno spazio adeguato dove poter giocare. E ora discorriamo di che cosa? Di contingentare le spiagge libere senza un preciso criterio? Di controllarne la fruizione con degli "steward" o delle "cooperative di giovani" che dovrebbero fare che cosa, esattamente? Decidere chi può andare al mare e chi no? E in base a quali criteri, di grazia? Accede all'arenile libero chi arriva prima? Accede chi è amico del controllore? La questione non è l'esborso di 50 centesimi per accedere a un bene pubblico (idea dunque ridicola e offensiva, oltre che irricevibile), ma il sacrosanto diritto di tutti di andare al mare. Certamente dovremo adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei bagnanti. Ma attenzione: nelle proposte fin qui maldestramente avanzate da chi governa la nostra regione leggo un rischio sociale: temo si creeranno odiose disparità, che penalizzeranno ulteriormente non solo le famiglie ma soprattutto i nostri ragazzi che peraltro, nelle settimane di lockdown, hanno dimostrato una resilienza davvero fuori dal comune. Sia la scienza e non il possibile bottino elettorale a dettare le regole per la stagione balneare ormai alle porte. Gli specialisti si stanno già esprimendo e spetterà a loro dettare le linee guida. Secondo quanto spiegato al Corriere della Sera da Antonio Cassone, ad esempio, già direttore del dipartimento malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità e professore di microbiologia all’università di Perugia, la sabbia non sarebbe un materiale in grado di mantenere in vita un virus; l’acqua salina, oltre a diluirlo, danneggerebbe il virus rendendolo innocuo, incapace di infettare; calore e raggi ultravioletti avrebbero un'azione germicida; anche il cloro delle piscine sarebbe letale per il virus. Altrove, si legge che "il mare dell’estate 2020 sarà l’elemento cardine della nostra resilienza e la migliore cura allo stress accumulato per l'emergenza Coronavirus in queste settimane, in particolare per i bambini": lo ha dichiarato il professore ordinario alla Libera Università degli Studi di scienze umane e tecnologiche di Malta. Dichiarazioni tutte da verificare, per carità. Ma quel che davvero servirà sarà una strategia condivisa, audendo in Commissione regionale tutte le parti interessate e tenendo ben saldo il diritto di tutti di usufruire delle spiagge libere, senza lasciare nessuno indietro".



“Mentre a Roma sostiene un Governo palesemente inadeguato ad affrontare la gravissima situazione che il Paese sta vivendo, e mentre INAIL e ISS pubblicano linee guida che, se attuate, rappresenterebbero un capestro per chi investe, produce e dà lavoro nel campo del turismo, il PD in Liguria ha la faccia tosta di attaccare il presidente Toti e la maggioranza regionale sul tema della ripartenza per le attività balneari. E’ davvero il colmo, perché in questa fase di emergenza l’Amministrazione Toti è stata in prima linea a livello nazionale nel porre seriamente il tema del supporto al comparto balneare, nel mettere in campo misure di sostegno e nel dare agli imprenditori del settore la possibilità di riaprire gli stabilimenti per iniziare a preparare la stagione. Tutto questo mentre il Governo di cui il PD è parte non è ancora riuscito a mettersi d’accordo con se stesso e a riunirsi in Consiglio dei Ministri per varare, a metà maggio, il tanto atteso decreto aprile”. E’ quanto dichiara Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia in Regione. “A poche ore di distanza dalla dura e giusta presa di posizione di ristoratori e balneari liguri in merito alle linee guida INAIL e ISS, che rischiano di mettere in ginocchio gli imprenditori del settore – prosegue Muzio - meglio sarebbe stato se consiglieri regionali e sindaci del Pd si fossero prontamente impegnati con un’azione forte nei confronti del Governo, sollecitandolo a sostenere questi due comparti così importanti per l’economia ligure. Purtroppo così non è stato: la ragion di partito ha avuto la meglio sulle ragioni del territorio. Sarà ancora una volta l’amministrazione regionale, dunque, a cercare di porre rimedio, con proprie linee guida, alle scelte di un Governo non all’altezza della gravità della situazione che stiamo vivendo”. “Per quanto riguarda infine la polemica sull’ipotesi di pagamento di 50 centesimi di euro per l’ingresso alle spiagge libere, tengo a ribadire, come ha chiarito il presidente Toti, che si trattava soltanto di una delle possibilità allo studio per coprire almeno in parte i costi per il controllo del rispetto delle regole anti-contagio. In ogni caso, la decisione ultima spetterà ai Comuni, a cui la Regione fornirà tutto il supporto possibile affinché quest’estate i cittadini possano fruire degli arenili liberi”, conclude il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale.