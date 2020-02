La Sardine liguri contro i vertici: "Foto con i Benetton un errore"

Liguria - "E’ stato difficile per noi, a caldo, esprimerci sulla vicenda che ci ha travolto in questi giorni, perché ci sembrava che ogni dichiarazione pubblica potesse essere fraintesa e strumentalizzata. Un’immagine è un simbolo, più potente di ogni possibile giustificazione. Quell’immagine l’abbiamo da subito considerata un errore, sicuramente commesso in buona fede, ma un errore. E per rimediare agli errori servono delle scuse". Così recita una nota delle Sardine liguri - Sardine Di Genova, Sardine del Tigullio, Sardine spezzine, Il salto delle Sardine Savonesi e Sardine Ponentine - in merito alla foto che ritraeva gli iniziatori del movimento ospiti della famiglia Benetton.

"Abbiamo assistito con sofferenza all’impatto che questa immagine ha avuto sui cittadini di Genova e della Liguria, perché noi stessi ne siamo parte e conviviamo con una ferita che non ha eguali nella storia recente della nostra città. Ci siamo confrontati a lungo, tra noi e con i rappresentanti di altre regioni, soprattutto con i diretti interessati.

Oggi abbiamo deciso di scrivere queste righe perché anche il silenzio è sbagliato e si presta a equivoci e condanne che come genovesi e liguri che condividono dal 14 agosto 2018 lo strazio del crollo sentiamo di non meritare. Intendiamo queste parole, frutto di una riflessione condivisa, come un segno di rispetto e solidarietà nei confronti di tutte le vittime del crollo, ma soprattutto un segno di appartenenza ad una intera città dolente che sta ancora aspettando giustizia".