La Lega ligure contro il M5S a Roma: "Giù le mani da Rixi"

Liguria - “Pieno sostegno a Edoardo Rixi, persona seria, onesta e preparata. Il nostro viceministro non si tocca. La Liguria e l’Italia hanno bisogno di un uomo come lui al Governo. Senza se e senza ma.



Gli attacchi ‘ad personam’ degli alleati di Governo a Roma contro il viceministro genovese delle Infrastrutture e Trasporti ormai non si contano più, sono inaccettabili e vergognosi.



In tanti anni di impegno politico e di proficuo lavoro il nostro segretario nazionale ha dimostrato di essere competente, ma soprattutto capace di risolvere i problemi e di portare ottimi risultati per i cittadini e il territorio, prima come assessore regionale e poi come viceministro.



Pertanto, alla Liguria e all’Italia serve il suo indispensabile supporto per lo sviluppo, il cambiamento e un futuro migliore.



Ricordiamo, tra le altre cose, l’incessante impegno del viceministro Rixi a seguito del tragico crollo del Ponte Morandi e il miliardo di euro per Genova, gli stanziamenti dopo le violente mareggiate di fine ottobre scorso e i danni provocati dal maltempo in Liguria, gli sforzi e i passi in avanti per realizzare le infrastrutture e rilanciare il territorio e le attività portuali della nostra regione.



Come ha sottolineato oggi anche il presidente della giunta regionale Giovanni Toti, gli attacchi degli alleati di Governo ricordano i tribunali speciali dell’epoca fascista, che nulla hanno a che vedere con il garantismo e i diritti sui quali è fondata la nostra democrazia”.







Gruppo regionale Lega Nord Liguria – Salvini