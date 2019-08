L'Italia dei valori ligure prova a ripartire: "Torniamo al voto"

Liguria - "Il presidente Mattarella metta fine alla vergogna di questo Governo gialloverde. Riteniamo ormai imprescindibile tornare al voto per ridare la parola ai cittadini. Il Paese ha bisogno di un Governo più coeso, unito per cultura e per programma, che privilegi l’onestà e la competenza, unici antidoti contro la crisi economica e culturale che attanaglia il Paese". Lo si legge in una nota diffusa da Italia dei valori Liguria, che prosegue: "Per questo riteniamo necessario costruire un fronte unitario, serio, non litigioso, che punti alla vittoria della squadra e non all’interesse personale di qualcuno per poi perdere la partita. Noi di Italia dei Valori ci siamo e vogliamo giocare la nostra partita. Crediamo che il nostro partito possa ancora far

parte dello scenario politico e possa ancora dare un contributo in tema di legalità, lotta alla corruzione, lotta alle mafie, una sanità migliore, una tutela delle le fasce deboli e uno sviluppo economico uniforme. Per quanto riguarda la nostra regione, stiamo lavorando ad un manifesto programmatico che vi presenteremo a breve. Italia dei Valori è presente anche in questa regione. Cerchiamo in ogni provincia persone disponibili a partecipare alla ripartenza del partito".