L'Alternativa Monarchica in campo: "Con la Lega Nord, troppi rifugiati"

Liguria - "A seguito di consultazioni interne, il Partito della Alternativa Monarchica comunica di aver deciso, come conseguenza alla politica estremista del presente governo della repubblica, di interrompere lo sciopero del voto e di votare alle prossime politiche per la Lega. Il nostro partito non ha tra i suoi scopi principali la questione elettorale, in quanto il nostro obiettivo è il ripristino della Monarchia a prescindere dai partiti politici, ma riteniamo che il livello politico attuale, oltre ad essere disastroso per la società e l’economia, è dannoso all’immagine del Paese per aver raggiunto un livello anacronistico e tribale nella sua forma e nella sua sostanza. Invitiamo dunque tutti i monarchici a votare Lega, non per questioni ideologiche ma in quanto questo partito propone di dare una soluzione a uno dei maggiori problemi che attanagliano oggi l’Italia: l’invasione da parte di falsi rifugiati".



Partito dell'Alternativa Monarchica