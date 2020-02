Italia viva incontra forze civiche a Genova: "Serve progetto innovativo e riformista"

Liguria - “Le forze civiche, riformiste, liberaldemocratiche oggi hanno fatto un decisivo passo in avanti nel dialogo da tempo intrapreso. Hanno condiviso, infatti, l’obiettivo di continuare e rafforzare il confronto programmatico sui temi prioritari e irrinunciabili dalla sanità alle infrastrutture, dal lavoro all’ambiente, temi su cui la nostra regione ha subìto un declino in questi 5 anni.

Ora c’è bisogno di una svolta per far ripartire la crescita economica, produttiva e sociale.

Per queste ragioni, per favorire un autentico rilancio economico e sociale del territorio ligure, il lavoro dell’area politica e culturale che esprimiamo è fondamentale al fine di definire un progetto autenticamente innovativo e riformista. Continueremo a lavorare insieme, nell’interesse della Liguria e contro conservatorismi e populismi”. Lo affermano gli esponenti di Alleanza civica Liguria, Psi, Italia viva, Azione, Energie per l’Italia, Più Europa e Demos dopo l'incontro di stampo politico che si è svolto questa mattina a Genova.