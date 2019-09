Italia viva, Paita: "La maggioranza si sgretola. Salvini ordina e Toti esegue"

Liguria - "Il capitano, dopo aver perso il governo, ha perso la testa. Ha coinvolto 5 regioni in una operazione senza senso per tentare di promuovere un referendum per abrogare parte della vigente legge elettorale". Lo scrive la deputata di Italia viva Raffaella Paita che in una nota prosegue: "Ma poiché la formulazione del quesito è tale per cui la legge “residua” non sarebbe autoapplicativa è certo che la Corte Costituzionale bloccherebbe il referendum. Nonostante questo Salvini ordina e Toti esegue. Ma la commissione boccia la proposta e la maggioranza si sgretola. E giovedì tocca all’aula. In Liguria siamo al ridicolo".