Italia viva, Paita: "Franco Marini in una bellissima pagina tra politica e sindacati"

Liguria - "Franco Marini ha rappresentato una bellissima pagina della storia sindacale e politica italiana". Lo dichiara Raffaella Paita, deputata di Italia viva, a proposito della scomparsa di Franco Marini.

"È stato - ricorda - un uomo deciso, determinato schietto e corretto. La sua sensibilità sindacale lo aveva accompagnato nel prestigioso impegno politico nelle file della Democrazia cristiana, all'interno di 'Forze Nuove', la corrente della sinistra sindacale di Donat Cattin che, a dimostrazione che spesso le idee valgono più dei numeri, pur da piccola minoranza riusciva spesso a 'dare la linea'. Lo ricordo spesso nella mia città, La Spezia, dove Forze nuove aveva una presenza di grande profilo con Luciano Faraguti e Egidio Banti e in considerevole gruppo di amministratori locali. Di Franco non dimenticherò non solo l'impegno politico ma anche la straordinaria umanità e simpatia" conclude.