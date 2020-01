Liguria - "Bene i lavori sulla tratta ferroviaria Genova-La Spezia ma ora serve ridurre al minimo i disagi per i pendolari” dichiara Juri Michelucci di Italia Viva. "La sicurezza della infrastrutture per la tutela dei viaggiatori è fondamentale ma allo stesso tempo dobbiamo evitare che gli studenti e i lavoratori che ogni giorno percorrono la tratta subiscano dei disagi ed è per questo che ho presentato un’interrogazione in consiglio regionale per capire come la Regione Liguria voglia muoversi per ridurre al minimo i disagi e sulla possibilità di verificare le richieste avanzate dai territori interessati dai lavori".