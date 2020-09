Instant poll e tendenze, Toti sbaraglia la concorrenza: Sansa staccato

Liguria - Urne chiuse da una manciata di minuti, Sky TG24 pubblica i primissimi Instant Poll con la collaborazione di Quorum/YouTrend. In Liguria si confermerebbero i sondaggi della vigilia con Giovanni Toti in netto vantaggio e lanciato verso la riconferma. Il governatore è dato tra il 53-57%, con venti punti di vantaggio sul primo inseguitore Ferruccio Sansa (33-37%). Briciole per Aristide Massardo (2-4%) e per Riccardo Benetti (1-3%). Neanche citata Alice Salvatore.



Le tendenze, o exit poll che dir si voglia, raccolte da Swg per La7 il presidente uscente sarebbe oltre il 50 per cento, e Sansa sarebbe distanziato di 15 punti. Numeri che confermano le schede degli altri istituti di rilevazione statistica.



Per RaiNews (dati raccolti da Opinio Italia) in Liguria la coalizione di centrodestra a sostegno di Toti sarebbe avanti con un dato che oscilla fra il 51 e 55% mentre Sansa e il centrosinistra rincorrono fra il 38 e 42%. Staccatissimi invece Massardo (2-4%) e Salvatore (0-2%).



Tecnè, istituto di statistica incaricato da Mediaset, pubblica un primo intention poll Toti avrebbe raggiunto una percentuale compresa tra il 52 e il 56%. Seguono Sansa (centrosinistra e M5s) al 37-41% e Massardo (Italia Viva e +Europa) 2-6%.