In arrivo un milione di mascherine, mercoledì il primo carico dalla Cina

Liguria - “Avremo un milione di pezzo – cioè un milione di kit per la protezione individuale, non solo mascherine – per i prossimi 20-30 giorni grazie ai canali attivati in giro per il mondo come Regione. Mercoledì sera caricheremo alla Malpensa una prima parte di materiale in arrivo dalla Cina che quindi giovedì mattina sarà qui, al Centro di smistamento del San Martino”. Lo ha annunciato stasera in conferenza stampa l'assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone, il quale, in linea con il presidente Giovanni Toti, ha stigmatizzato come del tutto insufficienti le circa 100mila mascherine in arrivo da Roma, “di cui solo 4mila del tipo Ffp2, di cui c'è più bisogno per il personale sanitario”. L'assessore ha spiegato che intento della Regione è imbastire un flusso costante di Dpi sul territorio ligure, che si inaugurerà appunto questa settimana con il rifornimento cinese che atterrerà a Milano. “Tra il Centro di smistamento del San Martino e la Regione c'è un accordo: una volta saturato l'ambito sanitario, i kit saranno messi a disposizione della Protezione civile regionale e dei Comuni in modo da fornire i Dpi agli operatori Prociv, agli autisti del trasporto pubblico, alla Polizia municipale, insomma a tutta quella porzione del comparto pubblico che nonostante l'emergenza deve continuare a lavorare”, ha spiegato Giampedrone.



L'assessore ha fatto altresì il punto sui posti per quarantene e percorsi protetti post dimissioni, pratica in cui rientrano l'intesa – operativa da domani – con la Rsa genovese di Via Cembrano e quella su Cairo, che dovrebbe arrivare in via ufficiale entro 24 ore. “Raggiungeremo 120 posti letto di questo tipo su tutto il territorio regionale entro la fine della settimana, una cosa fondamentale per sgravare gli ospedali”, ha continuato l'assessore, il quale ha inoltre confermato il lavoro per ricavare altri letti di tal sorta a bordo di una nave attraccata in porto a Genova. Intervenuta anche l'assessore regionale alla sanità, Sonia Viale, che ha comunicato l'ok “all'assunzione di 122unità di personale sanitario diversificato, dai medici ai tecnici”. La vice presidente regionale, comunicato che le donazioni di sangue sono ripartite (“ma non fermiamoci”), ha dato notizia di “passi avanti con la medicina di medicina generale e pediatri di libera scelta per implementare le risposte delle persone che sono a casa, in modo da garantire una continuità assistenziale”. Va in questo senso “l'affinamento dei percorsi di ricetta dematerializzata – in attesa del decreto ministeriale -, importante per evitare assembramenti fuori dagli studi medici”.