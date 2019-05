In Liguria operazioni di voto regolari. A Genova alle 19 ha votato il 46.75%

Si vota sia per le Europee che per le comunali.

Liguria - Nessun problema per le operazioni di voto per le Europee e per le comunali in 135 amministrazioni su 234. Le prefetture di Genova, La Spezia, Savona e Imperia, i carabinieri e la polizia non segnalano problemi ai seggi. Alle 19 l’affluenza alle urne per le elezioni Europee è del 48.06, con un quasi 2% in più rispetto al 2014. Lieve aumento anche a Genova dove la percentuale di votanti è del 46.75% (nel 2014 45.22%). In crescita anche i dati dal resto delle province liguri: in quella della Spezia la percentuale è del 47.22% (nel 2014 45.44), a Imperia 49.19% (48.54%) e infine a Savona 51.91% (51.43%).