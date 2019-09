Il pentastellato Traversi si prende il posto che era del leghista Rixi

Liguria - "Da Palazzo Chigi arrivano ottime notizie per la Liguria: il nostro portavoce alla Camera dei deputati Roberto Traversi sarà sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. A Traversi, unico ligure della squadra del secondo Governo Conte, auguriamo buon lavoro", dichiarano i consiglieri del Gruppo 5 Stelle in Regione Liguria. "Ricoprire il ruolo di sottosegretario al MIT è un onore: la lista composta in questi giorni è il risultato di un grande lavoro di squadra e ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata accordata. Lavorerò per tutti nell'interesse di tutti", dichiara Traversi.