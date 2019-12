Il ministro Bellanova venerdì sera al Nh Hotel: si parla delle proposte di Italia viva

Liguria - Venerdì un'intera giornata con il ministro Teresa Bellanova in Liguria.

"Nel primo pomeriggio - spiegano dal coordinamento provinciale di Italia viva - sarà a Savona, per un incontro istituzionale con i sindaci della provincia di Savona, per fare il punto sulle conseguenze degli ultimi fenomeni alluvionali e dai disagi conseguenti.

Alle 17.30, a Sestri Levante, per presentare ufficialmente Italia Viva nel Tigullio con i coordinatori dei comitati civici di tutta la zona. Infine, insieme a Ettore Rosato, che con Teresa Bellanova coordina Italia Viva Nazionale, al Nh Hotel della Spezia alle 21 per discutere con cittadini, simpatizzanti e amministratori locali dei progetti di Italia Viva e delle proposte di ItaliaShock. È la quarta iniziativa provinciale di Italia Viva in poco più di un mese dalla sua nascita. Il contatto con le persone, le istanze dei territori, le idee, la partecipazione e la voglia di fare di tutti coloro che hanno aderito al nostro progetto sono stati il vero motore di queste settimane intese, che sono solo la partenza del nostro lavoro. Ora ci aspettano sfide importanti e vogliamo ringraziare chi in tutti questi giorni si è speso per la riuscita di ogni iniziativa, anche al di sopra di ogni nostra aspettativa e dire loro: è solo l’inizio".