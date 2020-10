Il cordoglio di Anci Liguria per la scomparsa del sindaco di Masone Enrico Piccardo

Liguria - L’Ufficio di Presidenza, il direttore e tutto il personale di Anci Liguria con una nota "si stringono attorno alla famiglia del sindaco di Masone Enrico Piccardo, scomparso la notte scorsa dopo una lunga malattia. Enrico era il coordinatore della Consulta Piccoli Comuni di Anci Liguria e componente dell’Ufficio di Presidenza dell’Associazione. La malattia non gli ha mai tolto il sorriso e non ha mai fatto venir meno l’impegno per la sua e per tutte le comunità locali liguri. Enrico è stato sempre in prima linea per veder riconosciuti i diritti dei Comuni di piccole dimensioni, spesso dimenticati dalla politica nazionale. Alla sua famiglia va il cordoglio unanime dell’Associazione".