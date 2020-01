Il centrosinistra esulta, ma Toti si mostra tranquillo

Liguria - Ieri tutta Italia guardava all'esito del voto delle regionali in Emilia-Romagna e la giornata di oggi è stata, come sempre, quella dei commenti degli esponenti politici. Tra i più interessati all'epilogo delle urne emiliano-romagnole c'erano di sicuro i politici nostrani, visto che tra pochi mesi saranno loro a fronteggiarsi e a trascorrere una notte sulla graticola in attesa che exit poll e proiezioni si trasformino in seggi e maggioranze.



Dalle analisi dei flussi elettorali dell'Istituto Cattaneo emerge che Stefano Bonaccini, oltre ad avere calamitato i voti delle altre forze di sinistra, ha assorbito più del 60 per cento di quelli ottenuti alle europee dal M5S. La Lega ha ottenuto il miglior risultato di sempre in Emilia-Romagna, ma non è riuscita a sfondare e a ribaltare la Regione, con la speranza, immediatamente successiva, di ritornare alla carica per il governo del Paese. Ma le cose non sono andate come speravano Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni. Anzi, l'esito finale è stato quello auspicato dai loro più grandi oppositori: il neo nato movimento delle Sardine.



"Sicuramente è stata una bella giornata di democrazia: l’affluenza così alta significa voglia di partecipazione. E questo è un bene – ha commentato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti -. La scomparsa del Movimento cinque stelle per me è il secondo aspetto positivo: si riduce nella politica italiana l’approssimazione, il velleitarismo, il giustizialismo, l’odio sociale. Tornano a confrontarsi due coalizioni diverse tra loro, ma espressione della politica e non dell’antipolitica. In Calabria complimenti a Jole Santelli, speriamo sappia dare risposte a quella terra dopo cinque anni di pessimo governo di sinistra. In Emilia-Romagna, se si chiuderà così, complimenti a Stefano Bonaccini. Ha dimostrato di avere l’apprezzamento dei suoi concittadini, oltre il consenso dei partiti della sua coalizione. Il fatto che i cittadini scelgano non solo sigle ma anche persone, è un altro buon segnale che non può che migliorare la politica. Per il centrodestra e Lucia Borgonzoni già essere arrivati a giocarsi la partita fino in fondo, in una regione dove per 70 anni i risultati elettorali erano solo una formalità, si tratta di un grande successo. Un risultato trainato ancora una volta dalla campagna elettorale generosa di Matteo Salvini e dal buon risultato di Fratelli d’Italia. Credo che tutti i candidati ci abbiano messo il massimo impegno. Noi lo abbiamo fatto in una lista con gli amici del Popolo della Famiglia, una lista che non era presente né a Bologna né in altri capoluoghi, in una regione dove di fatto il nostro movimento ancora non esisteva. Potevamo aspettare situazioni più facili, magari le elezioni in Liguria. Invece abbiamo scelto di portare il nostro piccolo contributo alla coalizione di centrodestra, perché riteniamo giusto spendersi, al di là delle convenienze, per la parte politica in cui si crede. Uno a uno, palla al centro. L'analisi è abbastanza semplice: un brutto governo di sinistra in Calabria ha pagato giustamente il prezzo e gli elettori hanno deciso di cambiare. In Emilia-Romagna, con la candidatura di Stefano Bonaccini, apprezzato dai suoi cittadini, la somma dei voti alla sua lista civica e del voto disgiunto ha fatto la differenza. Significa che gli elettori hanno voglia di scegliere. La notizia è quando l'uomo morde il cane, non quando il cane morde l'uomo: che il Pd e la sinistra vincano in Emilia-Romagna mi sembra un dato che sta nelle cose. La vera vittoria del centrodestra è essere stati in partita fino all'ultimo e, per la prima volta, aver mandato i cittadini dell'Emilia-Romagna a votare senza un risultato scontato dall'inizio. Che fino all'ultimo ci sia stata la possibilità che la situazione si ribaltasse e' un grande successo" . Secondo Toti, "sul risultato dell'Emilia-Romagna e della Calabria la politica si interrogherà a lungo, ma non sconvolgerà niente: il centrodestra al centro-nord è trainato dai muscoli della Lega e di Fratelli d'Italia, resta una debolezza del centro su cui tutti dobbiamo concentrarci per costruire qualcosa che li possa affiancare".

Se Toti, che ha liquidato come candidature di testimonianza le liste di Cambiamo che in Emilia-Romagna hanno preso solamente lo 0,3 per cento dei voti, ha parlato a lungo, nessun commento pubblico o via social arriva da altri esponenti arancioni. Giacomo Giampedrone non ha pubblicato alcun post su Facebook e commenterà il voto alle 21 su Primo canale, mentre l'onorevole Manuela Gagliardi si è limitata al silenzio social.

Lo stesso vale per la senatrice leghista Stefania Pucciarelli e per il deputato del Carroccio Lorenzo Viviani.



Ancora più silenzio, se possibile, da parte del Movimento cinque stelle, uscito assai ridimensionato dalle urne emiliano-romagnole. La candidata in pectore dei grillini, Alice Salvatore, non proferisce verbo sui social, impegnata in una due giorni romana nel corso della quale potrebbero essere poste le basi per la strategia definitiva in vista delle regionali liguri.



Se gli “sconfitti” scelgono il profilo basso, gli altri, il centrosinistra, commentano a più riprese.

Il vicesegretario nazionale del Pd, Andrea Orlando, ha scritto su Facebook che “il Pd è un partito con molte peculiarità. Tra le altre, che tutti, a partire da quelli che nutrono nei suoi confronti il rancore più sordo e la più profonda acrimonia, si sentono in dovere di consigliare ciò che dovrebbe fare, pretendendo di essere presi sul serio. Questo fa sì che le sue vittorie siano commentate come delle sconfitte”. Intervistato dalla trasmissione "Un giorno da Pecora"ha aggiunto: "Ho festeggiato al Nazareno. Ora ci sono le condizioni per fare di più, facendo cose che segnino la discontinuità col governo precedente. Giustizia e decreti sicurezza sono temi su cui si può incidere: basta norme contro l'intelligenza, basta posizioni forcaiole. La norma sulla prescrizione va modificata e poi va superata la narrazione secondo cui i processi sono lunghi per colpa degli avvocati. I processi devono aver tempo giusto e dare garanzie".

Il commissario straordinario del Pd spezzino, Daniele Borioli, ha scritto sul suo profilo: “L'Emilia-Romagna non ha tradito i suoi valori. Ora spero di tornare, presto, a sentire soffiare il "vento del nord", quello buono, quello che ci ha portato la libertà nel 1945, anche qui dalle mie parti: nella mia città, Valenza, dove si voterà tra qualche mese. E nella ormai "mia" Liguria, in cui sarà in gioco il governo regionale. Sono certo che anche dall'estremo levante, in cui trascorro al lavoro politico parte del mio fine settimana, arriverà per l'Italia aria buona”.



Raggiante la deputata Raffaella Paita, passata a Italia viva: “Una grande vittoria di Stefano Bonaccini merito soprattutto della capacità di governo espressa in questi anni alla guida della Regione”. Le fa eco il consigliere regionale Juri Michelucci, dello stesso partito: “Complimenti a Stefano Bonaccini e tutti coloro che con il loro impegno hanno inflitto una nuova sconfitta a Salvini! Ma come non sottolineare lo 0.3% di Cambiamo in Emilia-Romagna ? Non sarà facile, ma potrebbe non essere impossibile”, conclude riferendosi alle prossime elezioni liguri e all'intendimento di sconfiggere il centrodestra.

“Forza Stefano Bonaccini. Con te può ripartire il centrosinistra con una visione nuova di Paese. Per un'Italia che guarda il mondo con gli occhi dei più deboli e partendo dai loro bisogni migliora la società”, scrive sul suo profilo Francesco Battistini, consigliere regionale di Italia in Comune.

Nessun commento, infine, dall'altro consigliere regionale espresso dal territorio spezzino, l'ex (?) leghista Giovanni De Paoli.