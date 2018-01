Il Pd incalza Toti: "Conferma il pasticcio con i risarcimenti"

Liguria - "Dalla risposta di Toti e Giampedrone sul caso dei mancati risarcimenti dei danni alluvionali per le imprese liguri arriva la conferma che, quanto denunciato sulla stampa, purtroppo è vero: il presidente della Giunta non ha letto la pec istituzionale in cui il Dipartimento di protezione civile gli comunicava che erano disponibili le risorse per le aziende colpite e danneggiate dal maltempo. A chiarire ulteriormente la vicenda c’è anche la lettera del capo della Protezione civile Borrelli da cui si evince che quei soldi erano disponibili dal 2016 e che, grazie al Governo si potranno provare a recuperare nei prossimi mesi, nel 2018. Insomma Toti ha fatto perdere un anno e mezzo alle imprese liguri danneggiate dal maltempo. I soldi c’erano ma lui non se n’era accorto perché non aveva letto l’e-mail istituzionale e certificata. Certo, il fatto che il Governo stia provando a rimediare ai danni del presidente della Giunta ligure ci rincuora, ma è incredibile che Toti abbia fatto perdere così tanto tempo alle imprese del nostre territorio. Rinnoviamo la richiesta al presidente della Giunta di riferire in Consiglio regionale".



Gruppo Pd in Regione Liguria