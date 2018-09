Il Pd genovese e in consiglio regionale: "Slittano i tempi per Ponte Morandi, inammissibile"

Liguria - “Nel giorno in cui speriamo, finalmente, di poter vedere il decreto Genova – a 42 giorni dal crollo del ponte Morandi – un’altra brutta notizia si abbatte sulla nostra città: i lavori di demolizione non partiranno prima di gennaio. Quindi tutti i cronoprogrammi ottimistici fatti nelle scorse settimane diventano automaticamente carta straccia, con buona pace di chi sosteneva che, due mesi dopo il prossimo Salone Nautico, avremmo avuto il nuovo ponte”. Lo scrivono in una nota il capogruppo del Pd ligure Giovanni Lunardon e il segretario del Pd genovese Alberto Pandolfo.

“Insomma: slittano i tempi di costruzione, manca il decreto, non c’è il commissario e non si sa chi costruirà il ponte né con quale procedura - proseguono -. Voci di corridoio, poi, dicono che le poche misure a favore dell’economia cittadina che si sperava venissero inserite nel decreto Genova rischiano di essere tagliate dopo il vaglio del Mef e della Ragioneria dello Stato.

A tutto questo aggiungiamo, infine, che non ci sarà neppure l’anticipo del finanziamento del sesto lotto del Terzo Valico e che i soldi già stanziati dal Cipe per il quinto lotto rischiano di non arrivare mandando in affanno un cantiere esistente, mentre della Gronda questo Governo non vuole neppure sentir parlare. Siamo in mano a un gruppo di pericolosi dilettanti allo sbaraglio. La farsa continua, ma qui non c’è nessuno che ride”.