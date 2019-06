Il Pd e Rete a sinistra: "Toti si sottrae al dibattito su Enel in consiglio regionale"

Liguria - "Il presidente Toti si rifiuta di discutere in consiglio regionale la mozione di Rete a Sinistra – Liberamente Liguria (che avrebbe ricevuto anche la firma del gruppo Pd) sulla centrale Enel della Spezia". Lo affermano i consiglieri regionali del Pd ligure Giovanni Lunardon e Juri Michelucci e quelli di Rete a Sinistra – Liberamente Liguria Gianni Pastorino e Francesco Battistini.



"Una vicenda di cui si dibatte da settimane sul territorio - proseguono - e in merito alla quale avremmo voluto avere il parere della giunta regionale. Toti però ha preferito sottrarsi al dibattito, adducendo il fatto che l'assessore Giampedrone – competente per materia - aveva abbandonato l'aula anzitempo. Ma anche se l'assessore è assente perché il presidente, che ha la responsabilità di tutta la giunta, non è voluto intervenire? Perché la maggioranza non vuole rispondere sulla centrale Enel della Spezia? Dubitiamo che Toti non sapesse cosa dire. Ha preferito evitare il dibattito. Per quale ragione?".