Il Pd: "Chiudere Voltri non ha senso, subito una discussione"

Liguria - "Il nostro Paese e la nostra Regione stanno attraversando un periodo di emergenza e tutti dobbiamo affrontarlo con spirito di collaborazione. Tuttavia riteniamo che sia importante capire qual è la direzione di marcia in particolare per quanto riguarda i provvedimenti di natura sanitaria, perché l’impressione è che si stia procedendo a tentoni contribuendo a creare confusione tra la popolazione.

Emblematico è il caso della ricerca di posti letto da dedicare ai pazienti affetti da patologie respiratorie riconducibili al coronavirus. Pochi giorni fa la proposta era l’Ospedale Micone di Sestri Ponente, mentre ieri si discuteva di RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale), ed è di oggi la notizia che riguarda l’Evangelico di Voltri. Nulla é stato comunicato da Regione ed Alisa, nulla ha comunicato la direzione dell’Ospedale Evangelico. Ma trapelano disposizioni per dimettere o spostare i pazienti, chiudere alcuni reparti e sanificarne altri per dare disponibilità all’accoglienza dei pazienti affetti da patologie respiratorie. In tutto ciò appare particolarmente grave che non siano stati minimamente coinvolte le istituzioni locali che a quel presidio fanno riferimento, il Municipio Ponente e i Sindaci del comprensorio che, peraltro, svolgono le funzioni di autorità sanitaria. Stiamo parlando dell’unico presidio ospedaliero e l’unico Pronto Soccorso per un territorio vasto che va da Savona a Sampierdarena e che copre anche la Valle Stura.

Anche per questo motivo abbiamo deciso di richiedere una convocazione urgente della Commissione Sanità alla presenza dell’Assessore Viale per capire se chi dirige il sistema sanitario abbia o meno un piano. In quella sede chiederemo a che punto siamo con i posti letto per la vigilanza attiva, quale sia lo stato di avanzamento dei progetti di potenziamento dei posti letti nei reparti di intensiva e di semi intensiva e quali atti siano stati compiuti per il potenziamento degli organici. Inoltre ci domandiamo come si intenda procedere per colmare il gap di forniture dei dispositivi di protezione individuale per i medici e gli operatori sanitari che sappiamo essere un problema diffuso anche alla luce di quanto è stato dichiarato nell’ultima commissione sanità dai rappresentanti degli ordini dei medici regionali. Questo ultimo tema è particolarmente importante visto che continuano ad aumentare i numeri degli operatori in isolamento e questo rende evidente che ci possano essere delle lacune nelle procedure di triage e pre-triage o nelle forniture di DPI che espongono il personale a rischio.

Il nostro atteggiamento continuerà ad essere quello della leale collaborazione ma crediamo che a queste domande sia necessaria una risposta pubblica e trasparente nelle sedi competenti dal punto di vista istituzionale".





Gruppo Pd Regione Liguria