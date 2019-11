Il Pci si riunisce per parlare di sicurezza sul lavoro

Liguria - "Centinaia di morti in questi mesi, migliaia negli ultimi anni. Sui luoghi di lavoro è in corso una vera strage, non frutto di una catena di fatalità ma, al contrario, di scelte politiche e sociali che hanno azzerato tutele e diritti, hanno smantellato apparati pubblici di controllo,

hanno aperto spazi alla concorrenza selvaggia massacrando la dignità e la sicurezza del lavoro. Troviamo inaccettabile che si parli di questa gravissima realtà solo in qualche cerimonia o di fronte ad alcuni episodi tragici: pensiamo che le gravi responsabilità istituzionali ad ogni livello (statale, regionale, locale) debbano essere indicate con forza e continuità". Lo afferma il Partito comunista italiano ligure che ha lanciato una campagna d’informazione e denuncia nelle piazze e davanti ai luoghi di lavoro.



Sul tema, come federazione ligure del Pci, abbiamo organizzato per sabato 30 Novembre, un’iniziativa dal titolo "Lavoro e Sicurezza" presso il circolo Autorità portuale di Genova dove sono state invitate sigle sindacali, forze politiche ed associazioni.



L'evento, precedentemente previsto per le 14 come indicato nel volantino dedicato, è stato posticipato alle 15.30.



Interverranno:

- Matteo Bellegoni (Segretario regionale Pci Liguria),

- Silvano Chierotti (Segreteria regionale, responsabile lavoro Pci Liguria)

- Lucia Mango (Segreteria nazionale, responsabile nazionale dipartimento lavoro Pci)

- Marco Spezia (Medicina democratica)