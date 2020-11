Il Pci organizza un evento online contro la violenza di genere

Liguria - La Federazione Ligure del Partito Comunista Italiano, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, ha organizzato per domani, 25 Novembre, un’iniziativa in diretta Facebook. L'evento, dal titolo “L’ALTRA META’ DEL CIELO”, sarà trasmesso in diretta alle ore 21.00 sulla pagina facebook “PCI Liguria”.

La data del 25 Novembre fu scelta dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite in ricordo del brutale assassinio, nel 1960, delle tre sorelle Mirabal impegnate a contrastare il regime del dittatore Rafael Leónidas Trujillo nella Repubblica Dominicana.

Una ricorrenza fondamentale per ribadire l'importanza della questione di genere e della lotta alla violenza, in tutte le sue forme (fisica, psicologica, economica), che si radica e progredisce nella disuguaglianza e nella discriminazione.



Ne parleranno assieme a:

Marina Battistini - Avvocato Familiarista

Daniela Nea Delucchi - Presidente Associazione Vittoria / Centro Antiviolenza Maipiùsola

Sabrina Romagnoli - Avvocato Familiarista

Dina Balsamo - Comitato Centrale PARTITO COMUNISTA ITALIANO e A.Do.C. Assemblea delle Donne Comuniste