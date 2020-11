Il Pci a Toti: "Qualcuno lo fermi"

Liguria - Il presidente Toti si è lasciato andare all’ennesimo, irrispettoso delirio nel suo discorso di ieri condito dai soliti vergognosi attacchi a carattere generazionale bei confronti degli anziani.

“Produci, consuma, crepa"; questo il “succo” delle sue parole. Dimenticatosi di essersi autoproclamato assessore alla sanità della Regione Liguria e non assessore ai balocchi nel Paese dei balocchi, ha, infatti, rivendicato il diritto allo shopping e al gozzoviglio richiedendo, addirittura, aree "bianche" per bisbocciare liberamente.



Come un qualunque “No Mask” da tastiera, ha reclamato un po' di libertà a Natale, e qualche sacrificio in più a Gennaio”; il tutto in piena pandemia, con dati regionali confusi e controversi, con ospedali da campo montati dentro gli ospedali stessi.



Certe parole potrebbero far supporre che sia perfettamente al corrente del possibile pericolo di questa cosiddetta "libertà".



Quando s’invoca il "liberi tutti", infatti, bisognerebbe, almeno, avere pronto un piano B per affrontare efficacemente le eventuali conseguenze.



Invece si parla già di sacrifici, sottintendendo che questo piano non esiste nemmeno in quest’occasione. La libertà è un'altra cosa, Governatore!



La libertà dev’essere costruita, in questo terribile momento di emergenza, soprattutto dalla sicurezza e dal diritto alla salute sul quale l’amministrazione regionale continua, invece, a minimizzare con troppa superficialità.



Inutile aspettarsi un tumulto dall’opposizione, disarmante nella sua inattività da cui non arriva nemmeno un intervento, nemmeno un bisbiglio a salvaguardia della salute pubblica, nessuna proposta che possa rinforzare un sistema sanitario pubblico in affanno da anni e allo stremo da mesi!



In questa situazione, è arrivato il momento di prendere in seria considerazione il commissariamento della Regione Liguria! Un’operazione che andava, probabilmente, portata avanti già mesi fa e, a maggior ragione, va portata avanti adesso. I cittadini liguri non possono continuare a lasciare la loro salute in balia di sconsiderati ed improvvisati.





Luca Stocchi

Partito comunista italiano

Segreteria regionale Liguria

Segretario provinciale Federazione di Genova