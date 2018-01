Il M5S contro Toti che manderà perderà assessori da marzo

Liguria - "Almeno due assessori liguri a marzo finiranno a Roma. Quelle che fino a ieri erano solo indiscrezioni e voci di corridoio oggi lo confessa candidamente lo stesso Toti, in barba alla coerenza e al rispetto istituzionale per gli elettori e i cittadini tutti. In un paese normale un sedicente politico si guarderebbe bene di rilasciare dichiarazioni simili. Qui da noi è la normalità, una cifra politica, un esempio del livello di arroganza e di mancanza di serietà che hanno raggiunto i vecchi partiti, destra e sinistra senza distinzioni.

Le cariche istituzionali non sono vetrine per la propaganda politica, ma servono a esplicare un servizio pubblico e sono il mezzo con cui si attua un programma che possa dare soluzioni e risposte alle reali esigenze della cittadinanza. Invece nel centrodestra totiano, non appena un assessore comincia a prendere confidenza con le complicazioni burocratiche della macchina regionale, viene immediatamente paracadutato altrove, sfruttando a scopo mediatico la visibilità acquisita attraverso il proprio incarico di amministratore pubblici.

Noi rifiutiamo questa logica, che crea i finti professionisti della politica: di fatto persone che con grande superficialità saltano da una poltrona all’altra, unicamente in nome di logiche di partito, e in spregio al ben più alto e nobile spirito di servizio per la collettività. Gli elettori se ne ricordino quando il 4 marzo dovranno decidere a chi affidare il governo di questo paese. I poltronisti non servono all’Italia del futuro".



Alice Salvatore, Fabio Tosi e Marco De Ferrari, portavoce MoVimento 5 Stelle Liguria