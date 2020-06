Idv Liguria lancia il 'Laboratorio della disabilità'

Liguria - In Liguria nasce il 'Laboratorio disabilità' dell'Italia dei valori. "L'obbiettivo - spiega il Coordinatore regionale Domenico Capezzoli - è di mettere al centro della politica un tema che ancora oggi non viene affrontato in maniera congrua, sia per quanto riguarda l'aspetto legislativo che quello dell'abbattimento delle barriere culturali e architettoniche. A breve inizieremo un percorso su tutto il territorio regionale per mettere al primo posto i diritti di chi è disabile e dei suoi familiari. In molte occasioni la politica ha affrontato il tema disabilità non sempre in maniera risolutiva ma solo nei momenti di campagna elettorale senza dare mai risposte concrete. Il dibattito pubblico che stiamo preparando avrà il seguente titolo “Oltre le barriere si può, si deve andare” con la partecipazione delle associazioni di di categoria, di volontariato, i familiari e la testimonianza diretta del disabile. La nostra proposta: le varie associazioni e i familiari si uniscano in un unico percorso. Noi portiamo il nostro sostegno raccogliendo le loro istanze che presenteremo e ne pretenderemo risposte concrete dalle varie istituzioni. La politica ritorni ad occuparsi dei cittadini. L'Italia dei Valori lo fa e lo continuerà a farlo".