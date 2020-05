I totiani insistono: "Il Codice degli appalti va sospeso"

Liguria - "In attesa di una radicale semplificazione dei contratti pubblici, il Codice degli Appalti va sospeso. Senza mettere in discussione il rispetto della disciplina penale e antimafia, abbiamo bisogno di rilanciare e velocizzare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche: è quello che abbiamo proposto in un emendamento al Dl Liquidità, su cui ci aspettiamo il sostegno delle altre forze politiche". Lo dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi. "Chiediamo inoltre che la sospensione della tassa di ancoraggio prevista dal Cura Italia, per fronteggiare la riduzione dei traffici marittimi, venga estesa a tutto il 2020 e proponiamo la proroga, sino a fine anno, della sospensione dei canoni demaniali e delle tasse doganali portuali, prevedendo peraltro che il loro pagamento possa avvenire in un'unica soluzione, entro la fine del 2022 o attraverso una rateizzazione, a partire da dicembre 2022, in ogni caso senza alcun interesse. Si tratta di proposte concrete e realizzabili per aiutare molti territori in difficoltà", conclude.