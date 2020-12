I primi vaccini liguri a due RSA di Genova e ai medici del San Martino

Liguria - “La campagna vaccinale parte la mattina del 27 dicembre al San Martino e continuerà, compatibilmente con la fornitura del vaccino stesso anche nei giorni successivi. Tra 28, 29 e 30 dovrebbero entrare in funzione anche gli altri quindici centri di somministrazione in regione”. Giovanni Toti conferma il piano natalizio per l'arrivo del vaccino anti Covid-19 in Liguria. Si parte dunque domenica prossima dal capoluogo. “A Genova per i primi 320 del vaccine day, sono state scelte due RSA sulla base del numero degli addetti e degli ospiti. Una cinquantina di persone in totale”. Cento a loro, il resto a medici e personale del 118 al ritmo di sei punture all'ora. Entro il mese di gennaio si prevedono 60mila dosi somministrate.