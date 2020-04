I pentastellati Melis e Tosi: "Fase 2 per la Liguria? Prima servono più tamponi"

Liguria - "Prima di discorrere di fase 2 per la nostra regione, invitando ad accelerare le riaperture, e prima di firmare ordinanze che potrebbero andare in contrasto con il Dpcm, è vitale avere un quadro il più possibile esaustivo: vanno effettuati più tamponi. Va garantita la sicurezza di chi continua a recarsi sul posto di lavoro e di chi si appresta a riprendere la propria vita professionale". Lo dichiarano i consiglieri regionali Andrea Melis e Fabio Tosi, che aggiungono: "Fondamentale, in questa fase, mantenere un alto e corretto livello di coordinamento fra Regioni e Stato, soprattutto nel passaggio dalla fase 1 alla fase 2, da cui dipende moltissimo l'auspicata ripresa sotto tutti i punti di vista".