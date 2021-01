I leghisti: "Col Modello Genova il furgone sarebbe stato tolto"

Liguria - "A togliere il furgone rosso dal ponte crollato ad Albiano Magra e i detriti ci ha pensato il fiume. La piena del Magra che ha travolto i resti del ponte di Albiano rappresenta l'immobilismo esasperante a cui ci condanna questo governo giallo-fucsia. Il ponte, lungo 300 metri, è crollato l'8 aprile 2020 e lì è rimasto senza che si muovesse una sola pietra fino all'arrivo della piena del Magra. Una inerzia inaudita nonostante interrogazioni e interpellanze. Col Modello Genova, preteso dalla Lega nel precedente governo, in meno di due anni sono state rimosse le macerie del Morandi (1,1 km) ed è stato costruito il nuovo ponte Genova San Giorgio. Diverse frane nella notte, inoltre, hanno bloccato alcune località della Liguria. Mentre a Roma si litiga per una poltroncina l'Italia cade un pezzo alla volta. Andiamo al voto e lasciamo decidere gli italiani sulla guida migliore per la nostra nazione".



Lo scrivono in una nota i parlamentari liguri della Lega Edoardo Rixi (responsabile nazionale Infrastrutture), Lorenzo Viviani e Stefania Pucciarelli.