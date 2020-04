I giovani della Lega: "Cura Italia tradisce studenti universitari"

Liguria - "Bocciato, ancora una volta, il nostro emendamento al decreto Cura Italia per riconoscere un contributo economico agli studenti universitari fuori sede. Per settimane il governo ha promesso loro contributi. Allo stesso modo alcuni deputati del Movimento 5 Stelle, che hanno riempito quotidiani e agenzie di tante belle intenzioni sulla revisione dei CFU e sulla riduzione delle rette universitarie. Risultato: al momento di decidere in commissione li hanno traditi, rimangiandosi la parola. Un atteggiamento vergognoso, gli studenti universitari meritano di essere tutelati con i fatti, non con le chiacchiere". Lo dichiara l’onorevole Luca Toccalini, Coordinatore federale Lega Giovani.



Gli fa eco Simone Vatteroni, coordinatore provinciale della Lega Giovani della Spezia: "Siamo amareggiati e stupiti dall'atteggiamento distruttivo del Presidente del Consiglio e del governo. Al netto delle richieste di collaborazione seguite dagli insulti a reti unificate alle opposizioni, il PdC ha preteso di porre la questione di fiducia al decreto-legge “Cura Italia” in aula al Senato, lasciando, di fatto, decadere tutti gli emendamenti presentati dalle forze di minoranza in aula. Alla Camera invece si è provveduto a bocciare tutti gli emendamenti presentati per cercare di riconoscere contributi e agevolazioni agli studenti universitari fuori sede. Voglio ricordare che centinaia di studenti spezzini sono attualmente costretti a pagare affitti esorbitanti dato che, viste le limitazioni alla libertà vigenti, non possono tornare a casa dalle loro famiglie. Al danno si aggiunge la beffa, non ci sarà nemmeno la tanto sperata, e richiesta dal nostro movimento universitario, rimodulazione dei CFU. Gli Italiani e, nello specifico, gli spezzini non possono sopportare ancora le angherie e disattenzioni di questo governo che si dimostra sempre più lontano dai cittadini ma attentissimo ad assecondare i piani tedeschi e olandesi per l'Italia zittendo a colpi di informative e voti di fiducia le discussioni parlamentari".