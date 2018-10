Habitat naturali, lunedì a Bruxelles il giorno decisivo per la petizione a firma Fabio Tosi

Liguria - L’8 ottobre è attesa la risposta della Commissione Petizioni all’atto presentato dal consigliere regionale M5S

Lunedì 8 ottobre il consigliere regionale Fabio Tosi (M5S Liguria) sarà a Bruxelles, dinnanzi alla commissione Petizioni, per illustrare la petizione a sua firma con cui il MoVimento 5 Stelle ha chiesto la verifica del rispetto delle norme comunitarie su 5 habitat naturali liguri a rischio ambientale.

La petizione mira a fare luce sulla presunta violazione della normativa comunitaria in materia di conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche in Liguria. In particolare l’atto si riferisce ai casi relativi alla discarica Lotto 6 di Sanremo (Imperia), il ripascimento della baia di San Michele, a Rapallo, il ripascimento della baia di Levanto, il dragaggio del tratto terminale del Magra e delle cave Monte Parodi Fornace.

Depositata a fine 2016 e dichiarata formalmente ammissibile nel luglio del 2017, approderà al termine del suo iter con la discussione in commissione, a cui seguirà una risposta definitiva da parte dei commissari. Insieme a Tosi, sarà presente anche l’europarlamentare e componente della commissione Eleonora Evi.