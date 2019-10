Grillo come "Joker", Toti: "Tempo rimetterà pagliacci al circo e persone serie al Governo"

Liguria - Il presidente della Regione Liguria e leader di “Cambiamo” Giovanni Toti, non si è fatto sfuggire l'occasione per commentare l'uscita di Beppe Grillo in versione “Joker” nel corso della festa del Movimento Cinque Stelle in corso a Napoli.



“Con buona pace e simpatia – ha scritto Toti su Facebook - perché Grillo è anche molto simpatico, però l’Italia ha bisogno di un po’ di serietà, e pure la Liguria, visto che Grillo è anche un nostro corregionale. Ognuno si allei con chi vuole, ma come si fa a mettere insieme politiche così diverse?. Per fortuna – ha aggiunto - il tempo è galantuomo e rimetterà ogni cosa al suo posto: i pagliacci nel loro circo, le persone serie e competenti al Governo e i veri interessi dei cittadini al centro di ogni cosa come stiamo già facendo in Liguria”.