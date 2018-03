Governo di centrodestra? Brunetta: "Non col l'appoggio grillino, sono eversivi"

Liguria - Governo di centrodestra? Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, un mare in cui nuota una cinquantina di parlamentari non di centrodestra ma pronti ad appoggiare l'esecutivo. Parola dell'ex ministro Renato Brunetta ai microfoni di Sky Tg 24. Dove cercare sostegno? "Per quanto riguarda Forza Italia, senz'altro non tra le file del Movimento cinque stelle, una forza eversiva", ha dichiarato, prefigurando più plausibile un tentativo con alcuni eletti del Partito democratico. Brunetta ha altresì escluso l'eventualità di accordi tra Lega e Cinque stelle, anche in virtù delle tante amministrazioni locali guidate dalla coalizione di centrodestra. Amministrazioni che, in caso si amoreggiamenti pentastellati di Salvini, potrebbero scontare qualche prurito.