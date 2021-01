Gli impianti sciistici apriranno soltanto fra un mese, ok alle crociere

Liguria - Gli impianti sciistici dovranno aspettare il 15 febbraio per sperare di riaprire ma “solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti”. Nella bozza del dpcm in approvazione, e valido a partire da domani, via libera invece alle crociere: nel testo non ancora ufficiale si legge che “i servizi di crociera da parte delle navi passeggere di bandiera italiana possono essere svolti nel rispetto delle specifiche linee guida validate dal Comitato tecnico scientifico”. Riaprono le porte dei musei, degli istituti e dei luoghi di cultura nelle zone gialle e naturalmente nelle zone bianche. I musei saranno aperti dal lunedì al venerdì “a condizione che detti luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone”. Non ci saranno dunque mostre aperte. Nelle zone arancioni e rosse invece i musei rimarranno ancora chiusi. Cinema e teatri chiusi ovunque.