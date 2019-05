Gli appuntamenti elettorali di Benifei in Liguria, tra Rossiglione e Castelnuovo Magra

Liguria - Proseguono gli impegni elettorali dell’onorevole Brando Benifei, candidato alle Elezioni europee per il Partito democratico nella circoscrizione Nord Ovest, che nella giornata di mercoledì 15 maggio sarà in Liguria.



Alle 17 a Rossiglione parteciperà al primo di una serie di appuntamenti con la candidata all’europarlamento Angelica Radicchi. Al Circolo Pd via Pizzorni 47 incontreranno i cittadini per discutere di Europa e giovani.



Alle 18 si sposteranno al bar Tentazioni in Via Sestri 60 R a Genova per dialogare con l’eurodeputata uscente Renata Briano.



Alle 19 saranno a Masone per una iniziativa al circolo Pd in via Roma 6.



Dalle 21 Benifei si sposterà a Castelnuovo Magra per la cena elettorale al Ristorante dei Pini in via Olmarello 60.