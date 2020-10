Giunta regionale, Gagliardi a Mulé: "Chi predica unità la deve applicare ovunque"

Liguria - “Spiace il tono delle dichiarazioni dell’onorevole Mulé contro il Presidente Toti sulla composizione della giunta regionale ma non ne siamo meravigliati. Purtroppo l’esponente di Forza Italia dimentica che in Liguria è stato eletto grazie a un grande spirito di squadra di cui evidentemente si è scordato, così come si è dimenticato della nostra regione, che viene tirata in ballo solo per incomprensibili attacchi politici al presidente. Non ci si può occupare di una regione a parole e solo per ottenere uno spazio, nessuna arroganza quindi ma un principio che deve valere per tutti, chi predica unita’ sui territori poi la deve applicare anche nei tavoli nazionali da cui Cambiamo! purtroppo viene regolarmente tenuta a distanza, non ultimo quello di ieri. Peraltro, ricordo all'onorevole Mulè, che la lista del presidente Toti ha preso il 22% mentre quella di Forza Italia, alleata con Liguria Popolare e Claudio Scajola, si è fermata al cinque e l'unico eletto, il consigliere Muzio, si ritiene più che soddisfatto della posizione ottenuta, cioè quella del segretario d'aula dell'ufficio di presidenza del consiglio. Se davvero ci tiene alla Liguria, non la trasformi in uno strumento di personali ripicche politiche, che è l'unica cosa per cui si ricorda di noi”. Dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi.