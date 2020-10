Giunta regionale, Fratelli d'Italia vuole due assessori. La Lega non vuole cedere. Che farà Toti?

Liguria - In Regione a Fratelli d'Italia non tornano i conti. Gli esponenti del partito di Giorgia Meloni stanno infatti chiedendo apertamente di aumentare il numero di assessori nella prossima giunta regionale da uno a due. Il ragionamento prende le mosse dai voti ottenuti nelle ultime elezioni: se con il 3 per cento del 2015 era stato nominato assessore Gianni Berrino, con l'11 per cento di tre settimane fa Fratelli d'Italia chiede di salire a due rappresentanti in giunta.

La richiesta ha immediatamente fatto drizzare le antenne alla Lega, con Edoardo Rixi in prima fila a chiedere il rispetto dei patti pre elettorali: tre assessori per il Carroccio, la presidenza del consiglio regionale e la vicepresidenza della Regione.



Matteo Rosso, coordinatore regionale di FdI, però non ci sta e ha alzato la voce dichiarando che in caso di bocciatura della richiesta di un secondo assessorato il partito della Meloni potrebbe abbandonare la maggioranza per andare a fornire un mero appoggio esterno, valutando come votare per ogni singola pratica.

Un ricatto, secondo i leghisti, che è inaccettabile.



Giovanni Toti ha convocato una riunione dei vertici di maggioranza per venerdì e sarà presente anche un esponente di Forza Italia, altro partito che vorrebbe un posto al sole.

A fare spazio al nuovo assessore viene logico pensare che potrebbe essere un leghista e il primo nome a rischiare il posto sarebbe quello di Giulia Giorgi, giovane assessore comunale spezzina la cui nomina avrebbe dovuto completare il trio del Carroccio fornendo la tanto ricercata quota rosa.

Secondo altri a lasciare il posto potrebbe essere invece addirittura uno dei tre arancioni: Giacomo Giampedrone, Ilaria Cavo o Marco Scajola.

In ognuno dei due casi le ripercussioni sulla politica spezzina sarebbero decisamente importanti, visto che nella prima eventualità verrebbe meno la necessità di un doppio turn over da parte del sindaco spezzino Pierluigi Peracchini, mentre nella seconda ipotesi, se a rinunciare al posto in giunta dovesse essere Giampedrone (cosa che appare assai improbabile), lo Spezzino perderebbe un assessore regionale ma "guadagnerebbe" un consigliere.



Entro un mese Toti dovrà presentare la lista degli assessori al consiglio regionale. La tensione è salita, e non poco, nelle ultime settimane. Prevedere come andrà a finire è impossibile. Di sicuro se ne vedranno delle belle.