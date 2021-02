Giunta assente, è polemica in consiglio regionale

Liguria - Presidente Toti ed esponenti di giunta regionale assenti dalla sessione consiliare mattutina e anche al principio della frazione pomeridiana. Circostanza che ha innescato le proteste delle opposizioni, decise a discutere Odg e soprattutto Disegni di legge alla presenza di almeno un esponente del governo regionale. Il presidente dell'assemblea, l'esponente leghista spezzino Gianmarco Medusei, in mattinata ha riferito dell'impegno dell'assessore Giacomo Giampedrone a Camogli per via della frana del cimitero, e nella seduta pomeridiana, aperta alle 14.10, ha spiegato che gli assessori Benveduti e Berrino e il presidente Toti erano in arrivo, benché in ritardo. Il consigliere Sansa ha parlato di “vergognosa mancanza di rispetto. Non siamo disposti a discutere nulla finché non siamo trattati in modo diverso”, e ha chiesto che vengano comunicate per iscritto le ragioni di ritardi e assenze della giunta. “E' da stamani alle 10.00 che cerchiamo di avere un componente di giunta – ha osservato dal gruppo Pd/Articolo un Luca Garibaldi -. In sei anni di esperienza consiliare non avevo mai visto i banchi tutti vuoti. E dovremmo discutere senza giunta i disegni di legge proposti dalla giunta, tra l'altro come urgenti. Se le cose restano così la seduta va sospesa, serve rispetto istituzionale”. Il pentastellato Fabio Tosi ha chiesto a Medusei, “che si è sempre dimostrato super partes, un atto di forza e coraggio: chiuda la seduta, questa è un'offesa a tutti i liguri”. Il presidente Medusei, quando erano le 14.45, e dopo che alcuni esponenti dell'opposizione avevano abbandonato polemicamente l'aula, ha sospeso la seduta, sollecitando l'approdo di presidente e assessori assenti. Che è ripresa cinque minuti dopo con il governo regionale in aula.