Giampedrone a Rossetti: "Parlate voi che con la differenziata..."

Liguria - “La nostra visione per la tutela dell’ambiente è molto più ampia e puntuale di quella di chi ci ha preceduto alla guida della Regione. Sull’uso della plastica e la salvaguardia della natura non accettiamo lezioni da chi ci ha lasciato in dotazione una gestione del ciclo dei rifiuti disastrosa, definita “arcaica” dalla Commissione bicamerale di inchiesta sulla gestione del ciclo ambientale dei rifiuti nella relazione del 2015”. L’assessore all’Ambiente Giacomo Giampedrone replica la Pd sulla questione delle Ecofeste. “Lo stanziamento per il sostegno alle Ecofeste – prosegue – è stato approvato in Giunta il 31 maggio scorso, e ammonta a 16.900 euro per il 2019. Mi stupisce che il consigliere Rossetti non segua l’azione della Giunta e parli a sproposito”.

“Come il consigliere Rossetti dovrebbe sapere – prosegue Giampedrone – quello della riduzione dei rifiuti di plastica è uno dei punti cardine del Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato nel 2015, ed è ripreso nel Piano d’ambito del 2018. In più, Regione Liguria ha promosso, come capofila, il progetto europeo Life + Smile che si occupa proprio di questo capitolo così rilevante per il futuro di tutti. Un progetto, tra l’altro, che è stato individuato tra le buone pratiche da parte del ministero per l’Ambiente”.

“Inoltre vorrei ricordare – precisa Giampedrone – che grazie all’impulso dato alla raccolta differenziata, in attesa dei dati del 2018 che saranno disponibili a breve, nel 2017 la raccolta differenziata in Liguria raggiunge quota 48,52%, e ben 100 comuni hanno raggiunto e superato il 65%. Vorrei sottolineare che nel 2014, ultimo anno prima del nostro insediamento, la percentuale a livello regionale era del 35,90%, ben oltre 10 punti in meno. Sempre nel 2014, i comuni oltre il 65 % erano solo 16”.

“Il consigliere Rossetti – conclude Giampedrone – parla delle cifre stanziate per le Ecofeste, ma dimentica di dire che tra 2018 e 2019 saranno impiegati sul territorio 4 milioni di euro sul territorio in programmi per la raccolta differenziata e il riciclaggio”